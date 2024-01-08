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Oltaya balık yerine martı takıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde balık tutan bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Martı, vatandaşlar tarafından kurtarılarak tekrar uçması için serbest bırakıldı.

Oltaya balık yerine martı takıldı
08.01.2024 - 23:03,
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Oltaya balık yerine martı takıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde balık tutan vatandaşın oltasına martı takıldı. Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüntülerde misinaya dolanan martı vatandaşlar tarafından kurtarılarak tekrar uçması için bırakıldı.

İçmeler Mahallesi yat limanında balık tutmak için denize olta atan vatandaşların yemine bu kez martı takıldı. İğnesiz plastik yemli oltanın misinasına dolanan martıyı kıyıya çeken vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntülerde 'balık tutacağız diye geldik martı yakaladık var mı böyle bir şey ' diyerek boğulmasını engelleyip misina iplerinden martıyı kurtardı. Misina ipinden kurtarılan martı balıkçılar tarafından tekrar doğaya salındı.

Kaynak: İHA
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