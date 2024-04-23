Oltu 25 Mart İlkokulu Öğrencileri 23 Nisan Programını Sahneledi - Son Dakika
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Oltu 25 Mart İlkokulu Öğrencileri 23 Nisan Programını Sahneledi

Oltu 25 Mart İlkokulu Öğrencileri 23 Nisan Programını Sahneledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında Oltu 25 Mart İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde öğrenci arkadaşlarına 23 Nisan programını sahneledi. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler ve şiirler sergiledi. Ayrıca, okul korosu da şarkılar seslendirdi. Törenler coşkuyla geçti.

23.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında Oltu 25 mart ilkokulu öğrencileri okul bahçesinde 23 Nisan programını öğrenci arkadaşlarına sahnelediler.

Oltu 25 Mart İlk okulunun bahçesinde yapılan program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 25 Mart 3/A sınıf öğrencilerinden Mert Can Karabulut yaptı. Okulun Anasınıfı Öğrencilerinden Gizem Ateş Atatürk Çocuk Olmuş şiirini okudu. Okulun 1/A sınıfı öğrencilerinin Katibim gösterisi sundular. 1/A sınıfı öğrencilerinden Yakup Aksu Bizim Bayramımız şiirini okudu daha sonra Ana sınıfı Halk Oyunları gösterilerini sundular.

Programda daha sonra Oltu 25 Mart ilkokulu öğrencilerini hazırladıkları okul korosu şarkılar seslendirdiler. Okulun 3/B sınıfı öğrencilerinden Minel Şerife Koç Hayalimdeki Bayramlar şiiri okudu. 2/A sınıfı öğrencileri Türk Çocuğu gösterisi sundular. 3/A - 3/B sınıfı öğrencileri İzmir Marşı işaret dili ile okudular. 4/A sınıfı öğrencileri Atam Doğar Gözlerimde gösterisini sundular. 2/A sınıfı öğrencilerinden Irmak Ada Coşkun Hep Birlikte şiiri okudu.

3/A - 3/B sınıfları öğrencileri İşte Bu Bayrak Gösterisi sundular. 4/A Özlem Deniz Cengiz 23 Nisan şiirini okudu, 4/A sınıfı öğrencilerinin Erik Dalı Gösterisi ile bütün öğrenciler coşkuyla erik dalı oynadılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu 25 Mart İlkokulu Öğrencileri 23 Nisan Programını Sahneledi - Son Dakika

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