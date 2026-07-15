Başkan Çelebi basın mensuplarıyla bir araya geldi: Oltu\'nun geleceği masaya yatırıldı

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Belediyesi ile AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında kentte devam eden ve planlanan projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık üç saat süren toplantıda Başkan Çelebi, basın mensuplarının sorularını tek tek yanıtladı.

Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin yanı sıra AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, Belediye Başkan Yardımcıları Emre Yavuz ve Tuğrul Nuhan Çiçek ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantıda Oltu'nun gündemindeki yatırım ve projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Çelebi, hayvan pazarı, yeni köprü projeleri, kapalı pazar yeri, otopark çalışmaları, festival organizasyonu, tünel projesi, tarihi yapıların restorasyonu ve Oltu Devlet Hastanesi'ne kazandırılması planlanan MR cihazı başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının yönelttiği soruları ayrıntılı şekilde cevaplayan Başkan Çelebi, yürütülen çalışmaların son durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca vatandaşların merak ettiği konular da gündeme taşınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ERZURUM