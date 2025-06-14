Oltu Belediyesi Emekçilerini Onurlandırdı

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde belediye, yıllarca belediyeye hizmet etmiş emekçileri onurlandırmak amacıyla anlamlı bir programa imza attı. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, belediyeden emekli olan yaklaşık 60 kişiye isimlerinin yazılı olduğu plaketler takdim edildi.

Programa, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Plaket töreninde konuşan Başkan Adem Çelebi, "Bu anlamlı program, sadece bir plaket töreni değil; aynı zamanda emeğe, sadakate ve hatıralara duyulan saygının bir ifadesidir. Belediyemize yıllarca hizmet etmiş emekçilerimizi unutmak mümkün değil. Bu vesileyle kendilerine bir nebze olsun teşekkür etmek istedik " dedi.

Törende plaketlerini alan emekliler ise büyük bir memnuniyetle düşüncelerini dile getirerek, "Daha önce böyle bir program hiç yapılmamıştı. Bizleri unutmayıp hatırlayan, plaketle onurlandıran Başkan Adem Çelebi'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. Emekliler ayrıca, "Bu güzel buluşmayı tertip ederek bizleri aynı duyguda buluşturan, her fırsatta personeline verdiği değeri gösteren Belediye Başkanımız Sayın Adem Çelebi'ye ayrıca teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdi. - ERZURUM