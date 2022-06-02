Oltu Çuval Fabrikası'nda inşaat çalışmaları başladı

Oltu OSB'de 270 kişiye ekmek kapısı olan çuval fabrikası inşaat çalışmaları başladı.

Oltu OSB de Oltulu işadamları Murat ve Erkan Güzel kardeşlerden 7 bin 200 kapalı alana sahip 20 bin 500 metre kare alana kurulacak 270 kişiye iş kapısı olacak olan çuval fabrikasının inşaat çalışmaları bugün başladı, 60 gün içinde fabrika tamamlanmış olacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından desteklenen fabrika inşaatı 60 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.

İşadamı Murat Güzel "Kocaeli de 20 yıllık ticaret tecrübemizle 60 gün sonra şirin ilçemize ve insanımıza AŞ kapısı olacak. Fabrikamızın inşaat çalışmalarına başladık. Bizlerden desteğini esirgemeyen Erzurum Valimiz Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM