Oltu'da Acı Biber Yarışması Eğlenceli Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Oltu'da Acı Biber Yarışması Eğlenceli Anlar Yaşattı

Oltu\'da Acı Biber Yarışması Eğlenceli Anlar Yaşattı

Motosikletli gençler, dünyanın en acı biberini yiyerek yarıştı; kahkahalar ve mücadele dolu anlar.

16.01.2025 10:14
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Erzurum'un Oltu ilçesinde motosikletli bir grup gencin internetten temin ettiği dünyanın en acı biberini yiyerek yarıştığı anlar yüzleri gülümsetti.

Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu eğlenceli geçen bir yarışmaya imza attı. Grup Başkanı Kaan Yavuz, internet üzerinden temin ettiği dünyanın en acı biberini arkadaşlarına ikram etti. Biberi yiyenler, acıdan dolayı büyük bir mücadele verirken, yemeyenler ise kahkahalar içinde bu anı izledi. Grubun bu eğlenceli etkinliği, aynı zamanda dünyanın en acı biberi olarak bilinen Carolina reaperı denemek isteyenlerin cesaretini de ortaya koydu. Bu heyecanlı ve eğlenceli yarışma, Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu'nun bir araya gelerek kış gecelerinde nasıl keyifli vakit geçirebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yarışmada Hilmi Tonguç Beyaz birinci, Kerim Kaya ikinci, Ömer Faruk Zengin üçüncü ve Hikmet Karagöl de dördüncü oldu. Yarışma sonrası gençler biberin acısını azaltması için yaş pasta yedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Acı Biber Yarışması Eğlenceli Anlar Yaşattı - Son Dakika

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