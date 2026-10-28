Oltu\'da Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü konserinde 130 öğrenci sahne aldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri'nde, 130 öğrenci sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Oltu Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve öğrencileri sahne aldı. Birbirinden güzel türkü ve şarkıların seslendirildiği konserde, okul korolarının performansları salondaki davetlilerden büyük beğeni topladı. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına renk katan programda toplam 130 öğrenci görev aldı.

Öğrencilerin yalnızca türküleri seslendirmekle kalmayıp enstrümanları da kendilerinin çalması izleyicilerden büyük alkış aldı. Genç yeteneklerin sergilediği performans, profesyonel koroları aratmayan görüntülere sahne oldu. Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Karadeniz ve Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin'in yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserin ardından Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Yılmaz Uzun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, sahne alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Program, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.