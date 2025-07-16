Oltu'da 15 Temmuz Coşkuyla Anıldı - Son Dakika
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Oltu'da 15 Temmuz Coşkuyla Anıldı

Oltu\'da 15 Temmuz Coşkuyla Anıldı
16.07.2025 09:53  Güncelleme: 09:55
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Oltu'da büyük bir coşku ve anlam yüklü etkinliklerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Oltu'da büyük bir coşku ve anlam yüklü etkinliklerle anıldı.

Akşam saatlerinde Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan "Milli birlik ve beraberlik yürüyüşü", Ziyabey Caddesi üzerinden Saat Kulesi'ne ulaşıp Erzurum Caddesi güzergahıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda sona erdi.

Ay yıldızlı bayraklarla yürüyen Oltulular, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarken, milletin birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte haykırdı. Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği yürüyüş, duygu dolu anlara sahne oldu.

Yürüyüşün ardından Oltu Kalesi önünde düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbet Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmaları Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan ve Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin mesajının dinletildiği programda, o geceye dair görüntüler sinevizyon gösterimiyle izleyicilere sunuldu. Duygu yüklü dakikaların yaşandığı gecede, Oltu Müftülüğü'nden imam hatipler ilahiler seslendirdi, Müftü Veysel Çelebi dua etti.

Gece boyunca nöbet tutan vatandaşlara Oltu Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapılırken, okunan şiirlerle 15 Temmuz'un unutulmaz direnişi bir kez daha hatırlandı.

Tüm etkinliklerde, milletimizin o karanlık geceyi aydınlığa çeviren cesareti, kararlılığı ve milli iradeye sahip çıkma azmi bir kez daha vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu'da 15 Temmuz Coşkuyla Anıldı - Son Dakika

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