Oltu'da Öğrenciler Trafik Kurallarını Öğreniyor - Son Dakika
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Yerel

Oltu'da Öğrenciler Trafik Kurallarını Öğreniyor

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Oltu'da 350 öğrenci, yapay pistte trafik kurallarını öğrenerek güvenli geçişleri deneyimledi.

23.11.2024 10:44
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Oltu'da öğrenciler, yapay pistte trafik kurallarını öğrendi

ERZURUM - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, trafik bilincini artırmak amacıyla Oltu'da eğlenceli bir eğitim etkinliğine imza attı.

Oltu'daki Karabekir İlkokulu, Vilayetler Birliği Anaokulu ve Oltu Anaokulu'nda öğrenim gören 350 öğrenci, trafik güvenliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim kapsamında, öğrenciler trafik ışıkları, yaya geçidi, karşıdan karşıya geçme kuralları ve trafik işaretleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere, okul bahçelerine kurulan yapay pist üzerinde trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri, trafik işaretlerini ve güvenli yaya geçişlerini öğrenirken, bazı öğrenciler akülü araçlarla yapay pistte seyahat etti.

Yapay pistteki trafik ışıkları ve işaretleri sayesinde, öğrenciler trafik güvenliği konusunda daha fazla bilgi sahibi oldu. Özellikle akülü araçlarla yapılan geçişler, öğrencilere trafik kurallarını gerçek hayatta nasıl uygulayacaklarını öğretirken büyük ilgi gördü. Öğrenciler, uygulamalı eğitim sırasında keyifli dakikalar geçirerek trafik kurallarını daha eğlenceli bir şekilde öğrenmiş oldular.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırırken, aynı zamanda trafik kazalarını önlemek adına küçük yaşta edinilen bilgilerle güvenli bir gelecek için önemli bir adım oldu.

Oltu\'da Öğrenciler Trafik Kurallarını Öğreniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Öğrenciler Trafik Kurallarını Öğreniyor - Son Dakika

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