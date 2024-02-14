Oltu'da ortaokul öğrencileri tarafından ilçedeki tüm ortaokul ve ilkokul öğrencilerine atık pil semineri düzenlendi.
Oltu Mehmet Akif Ortaokulu, Karabekir Orta Okulu, Hattat Hasan Çelebi Ortaokulu ve Mehmet Akif İlk okulu öğrencileri atık pillerin geri dönüşümü konusunda 18 Şubat Dünya Pil Günü'nde Erzurum Oltu ilçesinde Oltu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Atık Pillerin Geri Dönüşümü Bilgilendirme Semineri" yapıldı.
13 Şubat 2024 tarihinde İlkokul düzeyi öğrencilerine ve 14 Şubat 2024 tarihinde ortaokul düzeyi öğrencilerine olmak üzere iki gün süren çalışma tamamlandı . Kurum müdürü Dr. Fatih Pala ve Panel Yöneticisi Emre Kızıltan tarafından koordine edilen programa Oltu BİLSEM öğrencileri konuşmacı olarak katıldılar.
Oltu Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminer sonunda ilçe ve Türkiye geneli atık pil toplama yarışması hakkında bilgi verilip, katılım gösteren öğrencilere pil toplama kutuları ve atık pil bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı.
Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen Seminere katılan öğrencilere teşekkür belgesi verirken Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin hediye takdiminde bulundu.
Öte yandan Kaymakam Gökmen ilçede en çok pil toplayan öğrenciye kendisinin özel ödülü olacağını açıkladı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Oltu'da Öğrencilerden Atık Pil Semineri - Son Dakika
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi. Çevresel kirlilik yaşanmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?