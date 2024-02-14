Oltu\'da Öğrencilerden Atık Pil Semineri

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Oltu'da ortaokul öğrencileri tarafından ilçedeki tüm ortaokul ve ilkokul öğrencilerine atık pil semineri düzenlendi.

Oltu Mehmet Akif Ortaokulu, Karabekir Orta Okulu, Hattat Hasan Çelebi Ortaokulu ve Mehmet Akif İlk okulu öğrencileri atık pillerin geri dönüşümü konusunda 18 Şubat Dünya Pil Günü'nde Erzurum Oltu ilçesinde Oltu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Atık Pillerin Geri Dönüşümü Bilgilendirme Semineri" yapıldı.

13 Şubat 2024 tarihinde İlkokul düzeyi öğrencilerine ve 14 Şubat 2024 tarihinde ortaokul düzeyi öğrencilerine olmak üzere iki gün süren çalışma tamamlandı . Kurum müdürü Dr. Fatih Pala ve Panel Yöneticisi Emre Kızıltan tarafından koordine edilen programa Oltu BİLSEM öğrencileri konuşmacı olarak katıldılar.

Oltu Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminer sonunda ilçe ve Türkiye geneli atık pil toplama yarışması hakkında bilgi verilip, katılım gösteren öğrencilere pil toplama kutuları ve atık pil bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı.

Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen Seminere katılan öğrencilere teşekkür belgesi verirken Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin hediye takdiminde bulundu.

Öte yandan Kaymakam Gökmen ilçede en çok pil toplayan öğrenciye kendisinin özel ödülü olacağını açıkladı. - ERZURUM