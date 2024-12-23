Oltu\'da Sentetik Çuval Fabrikası Bakımda

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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşık iki yıl önce üretime başlayan Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Bigbag Fabrikası, makine ekipmanlarının bakımını Çinli Chanzhou Hengli Machinery Co.Ltd. şirketiyle gerçekleştirdi. Fabrikanın makinelerinin bakım ve onarım işlemleri, şirketin yetkili müdürü Ma Wenjie ve ekibi tarafından titizlikle yapıldı.

Fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Erkan Güzel, "Oltu'da iki yıldır hizmet veren Bigbag tesislerimizde, Çin'den gelen teknik servis ekibi makinelerimizin bakım ve onarımlarını tamamladılar. Allah nasip ederse, 2025 Ocak ayında Erzurum Merkez'de kuracağımız beşinci şubemizle hizmet vermeye başlayacağız. Tüm ülkemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.

Oltu Çuval Fabrikası, 2025 yılı itibariyle üretime ara vermeden devam etmeyi hedefliyor. Bu gelişme, fabrikanın üretim kapasitesini artırarak, yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. - ERZURUM