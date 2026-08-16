Yaz Kur’an kursları bilgi yarışmasında 100 öğrenci ödüllendirildi - Son Dakika
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Yaz Kur’an kursları bilgi yarışmasında 100 öğrenci ödüllendirildi

Yaz Kur’an kursları bilgi yarışmasında 100 öğrenci ödüllendirildi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaz Kur'an kursları öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren 100 öğrenci ödüllendirildi. Törene kaymakam, belediye başkan vekili ve müftü katıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren 100 öğrenci, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Oltu İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bilgi ve kazanımlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasının ardından dereceye giren öğrenciler için ödül programı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkan Vekili Mevlana Kara, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve ilçe protokolü katıldı.

Yarışmada başarılı olarak dereceye giren 100 öğrenci, protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüllerle ödüllendirildi. Törende öğrencilerin başarısından duyulan memnuniyet dile getirilirken, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Programda öğrenciler tebrik edilerek başarılarının eğitim hayatları boyunca devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Ödül töreni, dereceye giren öğrenciler ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Yaşam, Yerel, Müftü, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Kur’an kursları bilgi yarışmasında 100 öğrenci ödüllendirildi - Son Dakika

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