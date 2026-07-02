Oltu Yukarıkumlu Mahallesi camisinin temeli dualarla atıldı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Yukarıkumlu Mahallesi'nde, ekonomik ömrünü tamamlayan eski caminin yerine inşa edilecek yeni caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Mahallede uzun yıllar hizmet veren caminin kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle geçtiğimiz yaz yıkım çalışmaları gerçekleştirilirken, hayırsever vatandaşların destekleriyle yapımına başlanan yeni cami için temel atma töreni düzenlendi. Yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan caminin mahalle halkının ibadetine açılması hedefleniyor.

Temel atma törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Kılbaş, Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, Oltu Müftü Vekili Vaiz Nasir Cansever, Mahalle Muhtarı Erol Yıldıztekin ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Programda temel atılmadan önce Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, ardından kurban kesildi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yeni caminin temeli atıldı. - ERZURUM