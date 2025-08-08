Oltu\'da Yol Genişletme Çalışmaları Başladı

Erzurum'un Oltu ilçesinin Narman yönünden girişinde başlatılan yol genişletme çalışmalarıyla bölge, duble yol ve çevre düzenlemeleriyle modern bir görünüme kavuşuyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, beraberinde Belediye Meclis Üyesi İlhami Demir ve AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Yıllardır dar ve kötü durumda olan Oltu'nun Narman girişi, Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin girişimleriyle genişletilerek duble yola dönüştürülüyor. Yeni yol çalışmaları kapsamında yalnızca ulaşım değil, çevre estetiği de ön planda tutuluyor. Yolun kenarına yapılacak çay bahçeleri, yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemeleriyle giriş güzergahı modern ve estetik bir kimlik kazanacak.

Başkan Adem Çelebi yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Ardından yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bu güzergahı halkımız için modern, konforlu ve güvenli bir hale getireceğiz" dedi.

Yeni köprü müjdesi, ilçe trafiği rahatlayacak

Başkan Çelebi ayrıca, ilçedeki trafik yükünü azaltacak yeni bir köprü projesinin de hazır olduğunu açıkladı. Garnizon Komutanlığı karşısına yapılacak olan dördüncü köprünün kısa süre içinde hayata geçirileceği bilgisini verdi. - ERZURUM