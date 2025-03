Oltu Kaymakamı Çelik, Yaşlılarla İftar Programında Buluştu

Oltu Kaymakamı Çelik, 65 yaş üstü vatandaşlarla iftarda buluştu

ERZURUM - 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Kaymakam Çelik ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde, yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenilerek onların talepleri dinlendi.

Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen iftarın ardından, Kaymakam Çelik ve protokol üyeleri, büyüklerimizle sohbet ederek onların hal ve hatırlarını sordu. Yaşlı vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerde, Kaymakam Çelik, onlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, toplumda yaşlılara duyulan saygının önemini vurguladı.

Kaymakam Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, "Türk toplumu duygusaldır. Her zaman örf, adet ve geleneklerine kıymet verir. Bizler de öyle yetiştik. Atalarımız her zaman büyüklerine saygı duymayı öğretti. Yaşlılarımızın her zaman yanındayız ve onlara gereken ilgiyi gösteriyoruz" dedi.

İftar programına katılan yaşlı vatandaşlar ise kendilerini unutmayıp böyle bir program düzenlediği için kaymakam Çelik'e teşekkür ettiler

Bu anlamlı etkinlik, Oltu'da yaşlı vatandaşlara gösterilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Programa Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Oltu Adalet Komisyon Başkanı Cüneyt Kazdal, Ak Parti İlçe Başkanı Burkay Oğuz Yavuz, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam da katıldı.