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Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenleri Portekiz'e Gitti - Son Dakika
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Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenleri Portekiz'e Gitti

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen akredite proje kapsamında 7 öğretmen ve idareci, Portekiz'in Porto şehrine işbaşı personel hareketliliği için gitti. Öğretmenler, mesleki formasyonlarını geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini incelemek amacıyla 10 günlük işbaşı eğitimi alacaklar.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenleri Portekiz\'e Gitti
23.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:36
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Oltu Mesleki Eğitim Merkezince hazırlanıp Türkiye Ulusal Ajansınca finanse edilen Akredite proje ile işbaşı personel hareketliliği için Mesleki Eğitim Personeli sömestr tatilini değerlendirmek için toplam 7 öğretmen ve idareci Portekiz'in Porto şehrine gitti.

Türkiye Ulusal Ajansı Ulusal Mesleki Eğitim Ekibi (nVET) üyesi ve Uzmanı da olan Merkez müdürü Önser Yeğin, İlçede şimdiye kadar bir çok çırak ve kalfanın AB Ülkelerinde staj almasını sağlayarak bu ülkelerde istihdam olmalarını da sağladı.

Merkez Müdürü Önser Yeğin, personelin sömestr tatilini fırsata dönüştürmek için 22 Ocak -1 Şubat 2024 tarihleri arasında personelin alanlarında formasyonlarını geliştirmeleri ve iyi uygulama örneklerinin transferini sağlamları için bu hareketliliği düzenlediklerini söyledi. Ayrıca bu hareketliliğin Türkiye'de tatil zamanına denk getirmelerinin sebebini ise öğrencilerin teorik derslerden mahrum kalmadan öğretmenlerin bu tatilde mesleki formasyonunu geliştirerek mesleki gelişimine katkıda bulunmaları yarıyıl tatilinin en güzel bir şekilde değerlendirilmesiyle sonuçlanacağını ifade eden Önser Yeğin şöyle devam etti: "Portekiz'de mesleki eğitimin okul ve işletmelerde nasıl ele alındığı, pratik ve teorik eğitimin nasıl yapıldığını iyi uygulamaların ise transferini sağlamaları için personelin kendi alanlarında mesleki formasyonlarını geliştireceklerdir"

Önser Yeğin öğretmenlerin akredite olan Türkiye'deki eğitim türünde iki merkezden birisi olan Oltu Mesleki Eğitim Merkezi'nin akredite olmasının avantajını kullandıklarını ifade etti.

Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Halit Dursun da mesleki formasyonlarına katkı sağlamak ve iyi uygulamaları yerinde inceleyerek 10 günlük işbaşı eğitimi alacaklarından dolayı bu imkanı sağlayan Türkiye Ulusal Ajansına ve okul müdürü Önser Yeğin'e teşekkür etti. Halit Dursun; "Bizler gittiğimiz AB ülkesinde alanlarımızla alakalı iyi uygulama örneklerini ve mesleki uygulamaların nasıl yapıldığını inceleyerek kendi uygulamalarımızla karşılaştırma fırsatı yakalayacağız. Ayrıca bizden daha iyi uygulamalar varsa ülkemize transferlerini sağlayacağımız gibi mesleki formasyonumuzu geliştirmiş olacağız böylelikle Merkezimiz öğrencilerine alanlarıyla ilgili pratik bilgi ve beceri aktararak öğrencilerimizin kaliteli mesleki eğitim almalarına da katkıda bulunmuş olacağız" dedi.

Merkez Müdür ve Proje koordinatörü Önser Yeğin ise "Taşrada ve Oltu gibi küçük bir ilçede böyle bir fırsatı bize tanıyan başta Türkiye Ulusal Ajansı başkanı İlker Astarcı'ya, Mesleki Eğitim Koordinatörü Yasemin Uz'a ve Tüm Ulusal Ajansı Mesleki Eğitim çalışanlarına teşekkür ederim" diyerek Türkiye ulusal ajansına minnettarlığını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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