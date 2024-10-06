Oltu Motosiklet Grubu'ndan Etkinlik Şovu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Oltu Motosiklet Grubu'ndan Etkinlik Şovu

Oltu Motosiklet Grubu\'ndan Etkinlik Şovu

Oltu Motosiklet Grubu, Artvin Motosiklet Grubu'nun katılımıyla unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 40 motosikletlinin katıldığı etkinlikte Oltu caddelerinde gösteri yapıldı ve Oltu Kalesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

06.10.2024 09:52  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu Motosiklet Grubu'nun daveti üzerine Artvin Motosiklet Grubu, Oltu'ya gelerek unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 motosikletli, Oltu caddelerinde sürüş yaparak adeta bir şov sundu. Oltu Motosiklet Grubu, Artvin Motosiklet Kulübü ve Erzurum ile Narman'dan katılan motosiklet tutkunlarıyla birlikte ilçe merkezinde keyifli bir sürüş düzenledi. Etkinliğin ardından, Oltu Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Oltu Kalesi'ni ziyaret ettiler. Oltu Motosiklet Grubu Başkanı Kağan Yavuz, organizasyonun amacının Oltu'nun tanıtılması ve uluslararası motosiklet rotalarına ek olacak yeni rotalar planlayarak yerli ve yabancı gezginleri ilçeye çekmek olduğunu belirtti. Yavuz, ayrıca Oltu Kaymakamlığı, Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkür etti. Bu etkinlik, Oltu'nun motosiklet tutkunları için önemli bir buluşma noktası oldu ve ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Motosiklet, erzurum, Artvin, Yerel, Yaşam, Spor, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu Motosiklet Grubu'ndan Etkinlik Şovu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi
09:46 Edirne’de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi Edirne'de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 11:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: Oltu Motosiklet Grubu'ndan Etkinlik Şovu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement