Oltu Motosiklet Grubu\'ndan Etkinlik Şovu

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Oltu Motosiklet Grubu'nun daveti üzerine Artvin Motosiklet Grubu, Oltu'ya gelerek unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 motosikletli, Oltu caddelerinde sürüş yaparak adeta bir şov sundu. Oltu Motosiklet Grubu, Artvin Motosiklet Kulübü ve Erzurum ile Narman'dan katılan motosiklet tutkunlarıyla birlikte ilçe merkezinde keyifli bir sürüş düzenledi. Etkinliğin ardından, Oltu Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Oltu Kalesi'ni ziyaret ettiler. Oltu Motosiklet Grubu Başkanı Kağan Yavuz, organizasyonun amacının Oltu'nun tanıtılması ve uluslararası motosiklet rotalarına ek olacak yeni rotalar planlayarak yerli ve yabancı gezginleri ilçeye çekmek olduğunu belirtti. Yavuz, ayrıca Oltu Kaymakamlığı, Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkür etti. Bu etkinlik, Oltu'nun motosiklet tutkunları için önemli bir buluşma noktası oldu ve ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM