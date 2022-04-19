Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği - Son Dakika
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Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği

19.04.2022 10:39
Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği

Mahalle muhtarları, Oltu Muhtarlar Derneği'nce düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mahalle muhtarları, Oltu Muhtarlar Derneği'nce düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Oltu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Vural ve Yönetim kurulu üyelerin organize ettiği iftar yemeğinde bir açıklama yapan Dernek Başkanı Gürbüz Vural, "Oltu Muhtarlar Derneği olarak göreve geldiğimizden beri önem verdiğimiz ve gerçekleştirdiğimiz muhtarlarımızla birlik beraberlik içerisinde ki üçüncü davetimiz oldu. Amaç yemek değil birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip ilçemiz için mahallerimiz için ne yaptığımızı ne yapacağımızı istişare edip eksiklerimizi noksanlarımızı derleyip harmanlayıp daha güzelini yapmaktır. Katılım teveccüh beklenenin üstünde olmuş birlik ve beraberliğimizi taşlandıran umudumuzu ve motivasyonumuzu yükselten moral oldu. Tüm katılımcıları gönülden selamlıyor saygı ve hürmetlerimi sunuyorum Oltu ya yakışan yapılmıştır" dedi.

Oltu Belediyesi sosyal tesislerde ki iftar yemeğine Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, kurum kuruluş amir ve müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve mahalle muhtarlarının tamamına yakın katılım oldu. - ERZURUM

Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği
Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği
Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği
Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği
Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği

YORUMLAR
500
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Gürbüz Vural, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği - Son Dakika


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