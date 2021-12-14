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Oltu OSB altyapısını tamamlıyor - Son Dakika

Oltu OSB altyapısını tamamlıyor

14.12.2021 14:22
Oltu OSB altyapısını tamamlıyor

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında kabul edilen ve Erzurum Oltu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan "Sektörel Rekabet İçin Oltu OSB Doğalgaz ve Elektrik Enerji Hattı Altyapı İmkanlarının Geliştirilmesi" projesinin...

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında kabul edilen ve Erzurum Oltu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan "Sektörel Rekabet İçin Oltu OSB Doğalgaz ve Elektrik Enerji Hattı Altyapı İmkanlarının Geliştirilmesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Oltu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Ümit Çelebi katıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1 milyon 750 bin TL olan proje kapsamında Erzurum Oltu Organize Sanayi Bölgesinin imalat sanayi sektöründeki potansiyel yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve rekabet edebilirlik düzeyinin artırılması hedefleniyor. Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ve doğalgaz altyapısının oluşturulması amacıyla hazırlanan projeyle Erzurum Oltu Organize Sanayi Bölgesinde 25 yatırım noktası ve 7 farklı hizmet alanı olmak üzere toplam 32 noktada doğalgaz ve elektrik altyapı bağlantısının kurulması ile yatırımcılara enerji kullanım imkanı sunulacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 2001 yılında kurulmasına rağmen henüz tam teşekküllü faaliyetlerine başlamamış olan Erzurum Oltu Organize Sanayi Bölgesinin mevcut fiziki altyapısının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi sağlanacak. - ERZURUM

Oltu OSB altyapısını tamamlıyor
Oltu OSB altyapısını tamamlıyor
Oltu OSB altyapısını tamamlıyor
Oltu OSB altyapısını tamamlıyor

Doğalgaz, Erzurum, Enerji, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu OSB altyapısını tamamlıyor - Son Dakika


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