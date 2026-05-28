Ölü Kediler İçin Veteriner Tutuklandı

28.05.2026 11:58
İzmir Buca'da ölü bulunan 33 kedi ile ilgili veteriner H.E, itiraz sonrası tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim H.E, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir çöp konteynerinde 21 Mayıs'ta poşetler içerisinde bazıları yavru 33 ölü kedi bulunması üzerine açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim H.E, "çevreyi kasten kirletmek" ile "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu karara itirazı İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yeniden gözaltına alınan H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA

