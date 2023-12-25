Ölüdeniz\'de Aralık ayında denize girildi

Ölüdeniz'de yaz bitmedi: Aralık ayında denize girdiler

MUĞLA - Türkiye'nin büyük bir bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, Fethiye'de yaz bitmedi. Ünlü turizm merkezi Ölüdeniz'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Aralık ayında sahilde güneşlenerek, denizde yüzmenin keyfini yaşadı.

Türkiye genelinde kış yüzünü gösterirken, Fethiye'de ise vatandaşlar ve turistler deniz, kum ve güneş üçlüsünden vazgeçemiyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Ölüdeniz'de bazı vatandaşlar güneşlenip yüzerken, bazılar ise balık tutup yürüyüş yapmayı tercih ettiler. Adrenalin severler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayıp, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme imkanı buldular.

"Hava ve deniz çok güzel"

Diğer pek çok ülkelere göre Fethiye'nin havasının kışın bile çok güzel olduğuna değinen Alman turist Markus Smith, eşi ve arkadaşlarıyla balık tutup, yüzmeye geldiklerini ifade ederek "Aralık'ta denize girip yüzebildiğim için çok mutluyum. Hava ve deniz çok güzel" dedi.

Fethiye'nin yerlisi olduğunu ifade eden ve kış aylarında denizin daha temiz olduğunu belirten Timur Sidekli ise annesiyle hemen hemen her gün yüzdüklerini söyleyerek "Bugün denizde biraz üşüdüm ama hava çok güzel. Annem her gün yüzüyor. Kışın ayrı güzel oluyor. Daha sakin ve daha temiz. Kimseler yokken daha güzel oluyor. Kışın yüzmeyi herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.