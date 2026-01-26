Kahta\'da yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek desteği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşlara Kahta Belediyesi ekipleri tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor.

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği ilçede, Kahta Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, belirlenen adreslere sıcak yemek servisi yaparak vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Hiçbir hemşehrimizin mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada görev başında. Sıcak yemek başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her konuda desteklerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor" dedi.

Kahta Belediyesi, hava şartları normale dönene kadar destek hizmetlerinin devam edeceğini bildirirken, vatandaşlardan gelen taleplerin de anında değerlendirildiği belirtildi. - ADIYAMAN