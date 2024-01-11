Olumsuz hava şartları sonrası avlanma azaldı, balık fiyatları ikiye katladı

ORDU - Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle avlanma azalırken, balık fiyatları neredeyse ikiye katladı. Bir hafta öncesine kadar 50 liradan satılan hamsi, tezgahlarda 120 lira seviyesine ulaştı.

Karadeniz açıklarında etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle avcılık azaldı. Ordulu balıkçılar avcılığın Sinop ve Zonguldak Ereğli açıklarında az da olsa devam ettiğini, bu nedenle fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor. Hamsinin ise Gürcistan açıklarına gittiğini söyleyen balıkçılar, bir hafta öncesinde 50 liraya satılan hamsinin 120 lira seviyesine ulaştığını belirttiler.

"Hamsi Gürcistan sularına gitti"

Ordu Kumbaşı Balıkçı Barınağı üyesi Taner Özbekçi, olumsuz hava şartları ve balığın az olması nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Özbekçi, "Olumsuz hava şartları sezonu olumsuz yönde etkileyebiliyor, bununla birlikte balıkçılık sezonu da erken başlıyor. Hamsi şu anda bizim sulardan Gürcistan tarafına gitti, şu an yok denilecek kadar az avlanıyor. Suyun soğuk olması balıkçılar için iyidir ancak maalesef şu an Karadeniz'de hamsi kalmadı, Gürcistan taraflarında avlanıyor. Hamsi avcılığı bu aylarda başlamaya devam ederse ilerleyen yıllarda daha da azalacak, belki de hiç göremeyeceğiz. Balık olmadığı ve havalar soğuduğu için fiyatlar da yüksek. Sinop ve Zonguldak Ereğli taraflarında az avcılık var, o da çevre illere yetiyor" diye konuştu.

Erdal Çamaş isimli balıkçı ise tezgahlarda hamsi olmadığını ve diğer çeşitlerde de fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Çamaş, "Şu anda hava muhalefetinden dolayı takımlar denize çıkamıyor. Bu nedenle fiyatlar da yüksek. Hamsi son bir haftadır 120 lira civarında satılıyor, ondan öncesinde 20-50 lira arasında satıldı. Bundan sonra hamsi azalacak. Hafta sonu kar yağışı beklentisi var, sonra balık yine bir müddet olmaz, fiyatlar da yüksek olur" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, tezgahlarda istavrit 100, sargan 200, levrek 250, somon ve mezgit 150, barbun balığı ise 300-350 liradan satılıyor.