Ömer Sezgin, Yavru Eşeği Sahiplenmek İçin Mardin\'e Gitti

Gaziantep'te yaşayan Ömer Sezgin, sosyal medyada gördüğü, annesi ölen yavru eşeği sahiplenmek için Mardin'e gitti. Derik ilçesinde bulduğu eşeği nakliye aracıyla Gaziantep'e getiren Sezgin, "Şanslı" adını verdiği minik dostuna adeta gözü gibi bakıyor, elleriyle besliyor.

Gaziantep'te yaşayan 24 yaşındaki Ömer Sezgin, sosyal medyada gördüğü yavru eşeğin annesinin öldüğünü öğrendikten hemen sonra harekete geçti. Önce Mardin Valiliği'ni arayarak bilgi almaya çalıştı ancak bölgede çok sayıda başıboş eşek bulunduğu için tam konuma ulaşılamadı. Bir süre sonra eşeğin Mardin'in Derik ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan Sezgin, belediye yetkililerinden destek sözü aldı. Gaziantep'ten bir nakliye aracı kiralayarak yola çıkan Sezgin, Derik'e vardığında ekiplerle birlikte sokak sokak dolaştı. Vatandaşlara yavru eşeğin fotoğraflarını gösterdi. Sonunda minik eşek, bir mezarlıkta ot yerken bulundu. Nakliyata yüklenerek Gaziantep'e getirilen yavru eşek, burada karpuz, arpa, saman, yeşillik ve market artıklarıyla besleniyor. Sezgin'in daha önce kurtardığı başka bir eşekle birlikte yaşamına devam eden "Şanslı", yeni yuvasında sevgiyle büyüyor.

"Eşeği, bir mezarlıkta bitki yerken bulduk"

Eşeği nasıl bulduğunu anlatan Sezgin, "Sosyal medyada bir eşek gördüm. Yalnızca Mardin'de olduğunu biliyordum. Bunun üzerine Mardin Valiliğini aradım ancak Mardin'de çok sayıda eşek bulunduğu için tam olarak nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Sonrasında, eşeğin Derik ilçesinde olduğunu öğrendim. Derik Belediyesini arayıp yetkililerle görüştüm. Bana sahaya bir ekip vereceklerini ve eşeği onlarla birlikte arayacağımı söylediler. Gaziantep'ten bir nakliyat aracı kiralayıp Mardin'e doğru yola çıktım. Oraya vardığımızda sokak sokak eşeği aradık, vatandaşlara sorduk ve fotoğraflarını gösterdik. Annesinin öldüğünü, başında beklediğini, süt emerken çekilmiş bir videosu olduğunu biliyorduk. Vatandaşlar bize doğru yolu gösterdi. Eşeği, bir mezarlıkta bitki yerken bulduk. Ardından nakliyata yükleyip Gaziantep'e getirdik" dedi.

"Bence aslında herkesin bu tür bir duyarlılık göstermesi gerekiyor"

Hayvan sahiplenme konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Sezgin, "Burada karpuz, arpa, saman, yeşillik ve marketlerden kalan artıkları yiyor. Zaten koyunlarımız da var. Daha önce kurtardığımız başka bir eşek de mevcut. Bundan sonraki hayatını onunla birlikte burada sürdürecek. Bence aslında herkesin bu tür bir duyarlılık göstermesi gerekiyor. Mardin'de başıboş eşek sayısı oldukça fazla. İnsanlar bu konuda daha dikkatli ve yardımsever olmalı. Eşeği gördükten sonra sosyal medyada paylaşan kişilere ulaştım ama kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Ben araştırıp buldum. Şimdi sosyal medyadan bana yazıp soruyorlar, 'İsmini ne koydunuz' diye. Biz de "Şanslı" ismini düşünüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP