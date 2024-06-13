On yıldır çektiği parkinson çilesi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sona erdi - Son Dakika
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On yıldır çektiği parkinson çilesi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sona erdi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin ilk beyin pili ameliyatı ile 55 yaşındaki parkinson hastası sağlığına kavuştu. Parkinson hastası Galip Alaylı, uzun süredir çözüm aradığı rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamıyordu. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne müracaat eden hasta, beyin pili ameliyatıyla titreme sorununu büyük ölçüde geride bıraktı. Operasyon aynı zamanda hastanenin ilk beyin pili ameliyatı oldu.

13.06.2024 14:31
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On yıldır çektiği parkinson çilesi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sona erdi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin ilk beyin pili ameliyatı ile 55 yaşındaki parkinson hastası sağlığına kavuştu

Parkinson hastası Galip Alaylı:

"Elimi bardağa götüremiyor, su içemiyordum"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici:

"Eskişehir Şehir Hastanesi ilk beyin pili girişimini yapmış oldu"

Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin:

"Hastayı değerlendirip pil cerrahisine uygun gördük"

Uzman Hekim Dr. Mehmet Beşir Sürme:

"Belli aralıklarla beyine akım gitmesi sayesinde hastaların şikayetlerini önemli ölçüde düzelme bekliyoruz"

ESKİŞEHİR - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ve 10 yıldır muzdarip olduğu parkinson hastalığına bir türlü çözüm bulamayan 55 yaşındaki Galip Alaylı, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde girmiş olduğu beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuşarak titreme sorununu büyük ölçüde geride bıraktı.

Yıllardır parkinson hastalığıyla mücadele eden Galip Alaylı, uzun süredir çözüm aradığı rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamıyordu. Hastalığı nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşayan Alaylı, birçok ilaç tedavisine rağmen fayda görmedi. Son olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne müracaat eden hasta, burada gerçekleştirilen incelemelerin ardından beyin cerrahisi, nöroloji ve psikiyatri uzmanlarının ortak kararıyla beyin bili ameliyatına girdi. Yapılan ameliyatın ardından Galip Alaylı, el titremesi gibi sorunlarının büyük ölçüde azalmasıyla günlük hayatında yaşamış olduğu zorlukları büyük ölçüde geride bıraktı. Alaylı'nın sağlığına kavuştuğu operasyon aynı zamanda Eskişehir Şehir Hastanesi'nin de ilk beyin pili ameliyatı oldu.

"Elimi bardağa götüremiyordum, su içemiyordum"

Adapazarı'ndan gelen 55 yaşındaki Galip Alaylı, "Ben parkinson hastasıyım ve onun üzerine geldim. Burada pil takılıyormuş. Şu an kendimi çok güzel hissediyorum, iyiyim. Bir titreme vardı. Elimi bardağa götüremiyordum, su içemiyordum. Şu an içiyorum. Yeme içme rahatlaştı ve bunun daha da ilerleyeceğini, fayda göreceğimi söylediler. Doktorlardan Allah razı olsun" dedi.

"Eskişehir Şehir Hastanesi ilk beyin pili girişimini yapmış oldu"

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, "Bu parkinson hastasının beyin pilini takan ekip pil cerrahisi konusunda daha önce de zaten bu hastanede gerek ağrı, gerek epilepsi, gerek mesane pili yerleştirmişlerdi. Yani deneyimi ve tecrübesi olan bir ekip. Adapazarı'ndan gelen hastamıza da bugün ilk defa hastanemizde bir beyin pili takmış olduk. Bunun biz ve hastalarımız için ne anlamı var? Eskişehir Şehir Hastanesi ilk beyin pili girişimini yapmış oldu. Bu şu anlama geliyor, artık bundan sonra hastanemizde gerek Onur hocam, gerekse Beşir hocam marifetiyle beyin pili cerrahisi yapılabilecek. İkincisi de, bu beyin pili cerrahisi her yerde herkes tarafından yapılmıyor" şeklinde konuştu.

"Hastayı değerlendirip pil cerrahisine uygun gördük"

Nöroloji kliniğinde çalışan Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin ise, hastayla ilgili bazı bilgilere değinerek şunları söyledi:

"Hastamız 10 yılı aşkın süredir parkinson hastası olan birisi. Kendisi bize Adapazarı'ndan gelmişti ve ileri parkinson hastalığı vardı. Ellerindeki titremesi nedeniyle yemekte ve günlük işlerini yapmakta zorlanıyordu. Bu açıdan, hem hastalığın ilerlemiş olması hem de kendi işlerini görmekte zorluk çekmesi sebebiyle biz hastayı değerlendirip pil cerrahisine uygun gördük. Bu iş psikiyatri, beyin cerrahi ve nörolojinin içinde olduğu bir ekip tarafından yapılıyor. Pil cerrahisini yaptıktan sonra hastamızın titremesi yarar gördü. Kendisi daha iyi yemek yemeye başladı. Tabii bu hastanın ilk hali. Giderek daha da iyi oluyor."

"Belli aralıklarla beyine akım gitmesi sayesinde hastaların şikayetlerini önemli ölçüde düzelme bekliyoruz"

Beyin cerrahisinde çalışan Uzman Hekim Dr. Mehmet Beşir Sürme de, "Birçok çeşitli ilaç tedavilerine rağmen fayda görmemesi üzerine beyin pili dediğimiz bir ameliyat bir kurul tarafından kararlaştırıldı ve uygun görüldü. Yaptığımız ameliyat aslında 2 aşamalı. Ameliyat esnasında uyanık bir şekilde hastamıza elektrodu gönderdiğimiz zaman bir etki veya yan etki alıp almayacağımızı test ettiğimiz ilk aşamadır. Hastadan iyi bir etki aldıysak ve sonrasında herhangi bir yan etki de yaşamadıysak ikinci aşama olan pil yerleştirmeye geçiyoruz. Pili de genellikle köprücük kemiğinin 2 santim altına yerleştiriyoruz ve belli aralıklarla beyine akım gitmesi sayesinde hastaların şikayetlerini önemli ölçüde düzelme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel On yıldır çektiği parkinson çilesi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sona erdi - Son Dakika

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