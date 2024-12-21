Onay Akbaş\'tan \'Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca\' Sergisi

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(ORDU) - Ressam Onay Akbaş'ın, "Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca" isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Onay Akbaş'ın "Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca" adlı sergisi, Ordu Taşbaşı Sanat Alanı'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında konuşan Onay Akbaş, sergisinin gezici bir sergi haline dönüştüğünü belirtti. Akbaş, Taşbaşı Sanat Alanı'nın özel bir mekan olduğunu, geçmişte buranın önce ibadethane, sonra hapishane olarak kullanıldığını, ancak şimdi sanata adanmış bir alan haline geldiğini dile getirdi. Sanatın, aklın terbiyesi olduğunu söyleyen Akbaş, bu tarihi mekanda eserlerinin sergilenmesinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Akbaş memleketi Fatsa'ya karşı gönül borcunu ödediğinin altını çizerek, "Doğduğum, ilk adımlarımı attığım bu topraklar adına gurur duydum. Bu sergi vesilesiyle gönül borcumu ödemeye geldim" dedi.

Serginin ismini belirleme süreciyle ilgili de konuşan Akbaş, "Bir fikir oluşur, ardından desen çıkar ve sonrasında eser meydana gelir. 'Bir Uçtan Öbür Uca' ifadesi ise bir sanatçının kişiliğinin inşasıyla ilgili bir çizgiyi temsil ediyor. Ben Ordu Fatsa'da doğdum, 40 yıldır Paris'te üretiyorum. Bu sergi, melocanlara, solucanlara, salyangozlara gönül borcudur" diye konuştu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Emre Zeytinoğlu, Akbaş'ın eserlerinin, hem teknik hem de kavramsal açıdan Akbaş'ın sanat anlayışını derinlemesine ortaya koyduğunu vurguladı.

Onay Akbaş'ın "Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca" adlı sergisi, 22 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.