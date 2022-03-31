Önce arkadan çarptı, sonra kaçtı: 1 yaralı - Son Dakika

Önce arkadan çarptı, sonra kaçtı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücü önünde seyir halinde ilerleyen otomobile önce çarptı ardından metrelerce sürükledi.

Kaza Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye ilçe merkezine seyir halinde ilerlemekte olan Engin Akgül yönetimindeki 55 ZP 668 plakalı otomobile, alkollü olduğu iddia edilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 52 ACG 709 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Engin Akgül'ün yanında bulunan İsa Akgül yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yapmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen diğer araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, kullanılan otomobilde ise polis çok sayıda alkol şişesi buldu.

Ünye'ye asker arkadaşlarını gezdirmeye geldiğini söyleyen ve kaza anını anlatan 55 ZP 668 plakalı otomobilin sürücüsü Engin Akgül, arkadan gelen 52 ACG 709 plakalı beyaz otomobilin direkt kendilerine vurduğunu ve sürüklediğini söyledi. Engin Akgül, "Biz Salıpazarı'ndan çıkıp Ünye'ye asker arkadaşlarımızla gezelim istedik. Hızımız 50-60 km seyrediyorduk ve ne olduğunu anlamadan arkadan bir şey vurdu ve savrula savrula bu kaza alanına kadar geldik. Araç bize arkadan vurdu ve biz Ünye'ye doğru gidiyorduk. Daha sonra indik derken arkadaşları arabadan çıkardık. Bir arkadaşımız şu an yaralı ve Ünye Devlet Hastanesine gitti. Araç sürücüsü alkollü ve kaçıp gitmiş buradan" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.