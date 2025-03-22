Onikişubat Belediyesi'nden Down Sendromu Günü Etkinliği - Son Dakika
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Onikişubat Belediyesi'nden Down Sendromu Günü Etkinliği

Onikişubat Belediyesi\'nden Down Sendromu Günü Etkinliği

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenleyerek down sendromlu çocukların toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefledi. Başkan Hanifi Toptaş, özel bireylerin gelişimlerine katkı sunduklarına vurgu yaptı.

22.03.2025 13:04  Güncelleme: 13:05
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Belediyeler olarak birçok problemin çözülmesi noktasında gerçekten çok büyük bir özveri içerisinde olduklarına vurgu yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,"özel bireylerimizin toplumsal hayata katılımını artırmak, onların gelişimlerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Önemli olan insana dokunan işler" dedi.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü çerçevesinde Hamidiye Bekir Topçuoğlu Down Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, down sendromlu çocuklar sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özel çocukların sergilediği yetenekleri ayakta alkışlandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Belediye olarak, özel bireylerimizin toplumsal hayata katılımını artırmak, onların gelişimlerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bugün burada onların sevincine ortak olmak, mutluluklarını paylaşmak bizim için büyük bir gurur. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu, güzel gösteriler izledik. Akabinde work shoplar ve öğrencilerimizin hazırladığı el işi ürünlerini gezdik. Gerçekten de önemli bir gün. Farkındalık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum"diye konuştu.

"Önemli olan insana dokunan işler"

Belediyeler olarak birçok problemin çözülmesi noktasında gerçekten çok büyük bir özveri içerisinde olduklarına değinen Başkan Toptaş," Önemli olan insana dokunan işler. Burada da insana dokunan bir iş söz konusu. Hem ailelerimizin rahatlığı açısından hem de çocuklarımızın daha iyi eğitim alması açısından çok verimli bir ortam var. Bundan sonraki süreçte de Onikişubat Belediyemize bağlı DOKMER'imizde eğitmenlerimizle birlikte öğrencilerimize hizmet vermeye, insanlara dokunan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bilinciyle hareket ediyor, Down sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz"ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Onikişubat Belediyesi'nden Down Sendromu Günü Etkinliği - Son Dakika

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