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Onkoloji hastalarına "Siz Her Zaman Güzelsiniz" etkinliği - Son Dakika

Onkoloji hastalarına "Siz Her Zaman Güzelsiniz" etkinliği

27.12.2021 14:28
Onkoloji hastalarına "Siz Her Zaman Güzelsiniz" etkinliği

Medical Park Gaziantep Hastanesi gözbebeği olan Onkoloji Ünitesi'nde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Medical Park Gaziantep Hastanesi gözbebeği olan Onkoloji Ünitesi'nde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde tedavi gören onkoloji hastalarına moral vermek ve onları motive etmek maksadı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Siz Her Zaman Güzelsiniz" sloganı ile hastane yönetimi ve DK Dermaklas işbirliği ile cilt bakım etkinliği gerçekleştirildi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Gökmen Aktaş ve Onkoloji ve Check Up Koordinatörü Dr. Erdoğan Demiroğlu gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte onkolojik tedavi gören hastaların yüzlerine tamamen organik ürünlerle masaj ve cilt bakımı gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk kapsamında onkoloji hastalarının almış oldukları yoğun tedaviler neticesinde yaşamanın her şeye değer olduğu vurgulandı. Onkoloji hastalarının her daim güzel ve bakımlı olduğunun altı çizilen etkinlik kapsamında, hastalar bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirttiler. - GAZİANTEP

Onkoloji hastalarına Siz Her Zaman Güzelsiniz etkinliği
Onkoloji hastalarına Siz Her Zaman Güzelsiniz etkinliği

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Medical Park, Gaziantep, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Onkoloji hastalarına 'Siz Her Zaman Güzelsiniz' etkinliği - Son Dakika


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