Onun oyuncakları protez bacakları

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge (8), doğumundan bu yana 8 yıla 5 protez sığdırdı. Oyuncak bebeğe sarılır gibi kucağına aldığı protezlerine sarılan Özge, "Onlar benim bacaklarım" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (41) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden 7 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Doğrama atölyesinde baba, kızının hayalleri için uğraştı

Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge'nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.

İHA'nın haberi ses getirdi

İhlas Haber Ajansı'nın 14 Haziran 2020 tarihinde Özge'nin koşmak istediğine yönelik haber sonrası aileye vatandaşlar ve ismini açıklamak istemeyen özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin lira maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum süreci için İstanbul'a gitti. Fatih'te özel bir protez merkezinde yeni protezi takılan Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla birlikte yürüme eğitimi aldı.

"Onlar benim bacaklarım"

İlk yaşına girmesinden bu yana 8 yıla 5 protez bacak sığdıran Özge, boyunun uzaması ve kilosunun artmasıyla yeni protezinde de zorlanmaya başladı. 5 protez bacağı da oyuncak bebek gibi kucaklayan Özge, "Onlar benim bacaklarım" dedi.

"Yaşı büyüdükçe protezi değişmek zorunda kalıyor"

Baba Ali İhsan Yıldırım, kızının büyüdükçe protezlerinin değişmek zorunda kaldığını belirterek, bir protez bacağı 1 ya da en fazla 1,5 yıl kullanabildiğini söyledi. Vatandaşların ve derneklerin desteğiyle protezleri yenileyebildiğini aktaran Yıldırım, "Bizde aralarına destek koyuyoruz yani protezi büyük yapıyoruz aradaki destekleri çıkartıp daha fazla kullanmasını sağlıyoruz. Özgenin hayatı proteze bağlı çünkü onun yürümesi ona bağlı olduğu için özge, oyuncaklarından çok beneklerinden çok protezini daha çok seviyor. Özge'ye yürümeyi, koşmayı öğrettik. Özge öbür çocuklardan farklı yani onlar gibi daha rahat koşup, oynayamıyor öbür çocukların yanında dolaşamıyor. Geçen gün düştü çenesinin altında morarma oldu yani çekiniyoruz, korkuyoruz" dedi.

Kendisini en çok zorlayan sorunun, 'Baba koşmak istiyorum' sözü olduğunu anlatan Yıldırım, babalık görevini en iyi şekilde yaparak o duyguyu da kızına yaşatacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA