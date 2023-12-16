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Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir otomobil önünde seyreden araca çarptıktan sonra orta refüje girip takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis inceleme başlattı.

Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
16.12.2023 - 23:13,
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Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da önünde seyreden araca çarptıktan sonra orta refüje girip takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, kent merkezi Erenler mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B., yönetimindeki 03 AAL 595 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından önünde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 26 ADC 797 plakalı otomobile çarpıp orta refüje girerek takla attı. Kazada ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü D.B., yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen araç olay yerine gelen vinç ile kaldırılırken, karayolunda kurtarma çalışmasından dolayı trafik yaklaşık 15 dakika durdu. Kurtarma çalışmasının ardından karayolunda trafik normal seyrine döndü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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