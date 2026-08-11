Onur ve Morgan'ın Renkli Düğünü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onur ve Morgan'ın Renkli Düğünü

Onur ve Morgan\'ın Renkli Düğünü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke'de Türk gelenekleriyle gerçekleşen düğünle Onur Pehlivan ve Amerikalı Morgan evlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde damat Onur Pehlivan, Amerikalı Morgan ile görkemli Türk düğünüyle evlendi, çiftetelli oynadı.

Silifkeli Onur Pehlivan, 12 yıl önce ABD'ye gitti. Amerika'da yaşamını sürdüren ve burada kendi restoranını işleten Pehlivan'ın hayatı, yaklaşık 2 yıl önce fizyoterapist olan Morgan ile tanışmasıyla değişti. Kısa sürede birbirlerine gönülden bağlanan ikili, aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Onur Pehlivan'ın yaptığı evlilik teklifine Morgan'ın "evet" demesiyle başlayan mutluluk, bu kez Silifke'de düzenlenen Türk gelenekleriyle yapılan düğünle perçinlendi. Kınası yakılan çiftetelli oynayan Morgan, davulun ritmine de eşlik ederek düğüne renk kattı. Silifkeli Onur ile Amerikalı Morgan'ın mutluluğu, düğüne katılan davetliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Türk ve Amerikan kültürlerinin sevgiyle buluştuğu düğünde, müzikler eşliğinde halaylar çekildi, çiftetelliler oynandı.

Mutluluğunu dile getiren damat Onur Pehlivan, iki yıl önce tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini belirtti.

Evlenerek Pehlivan soy ismini alan Morgan is, Türk aile bağını benimsediğini ve Türkiye'de insanların çok misafirperver olduğunu belirtti. Morgan, düğün için ise Türk oyunlarını öğrendiğini aktardı.

Kaynak: İHA

Magazin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Onur ve Morgan'ın Renkli Düğünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Çorum’da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü
Maaşına yüzde 550 zam Dünyada en çok kazanan Türk olacak Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 13:13:17. #7.12#
SON DAKİKA: Onur ve Morgan'ın Renkli Düğünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.