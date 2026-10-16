ORAN, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta makine ve gıdada değer zinciri analizi başlattı - Son Dakika
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ORAN, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta makine ve gıdada değer zinciri analizi başlattı

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ORAN, Kayseri, Sivas ve Yozgat\'ta makine ve gıdada değer zinciri analizi başlattı
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ORAN, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan TR72 Bölgesi'nde makine imalat, et ürünleri, bal ve yeşil mercimek olmak üzere dört alanda değer zinciri analizi başlattı. Analiz sonunda her sektör ve ürün için ayrı rapor hazırlanacak, bölgede katma değerin artırılması hedefleniyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan TR72 Bölgesi'nin üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, sektörel rekabet gücünün artırılması ve bölgede üretilen katma değerin geliştirilmesi amacıyla dört öncelikli alanda değer zinciri analizi çalışmaları başlatıldı. Değer zinciri analizi çalışmaları; makine imalat sanayi, et ve et ürünleri sektörü ile gıda sanayisi kapsamında bal ve yeşil mercimek olmak üzere dört öncelikli alanda yürütülecektir.

Yürütülecek analizlerle söz konusu sektör ve ürünlerin üretimden işleme, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçirdiği sürecin bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda değer zincirinde yer alan aktörler, aktörler arasındaki ilişkiler, üretim ve pazarlama süreçleri, mevcut kapasite, temel ihtiyaçlar, karşılaşılan darboğazlar, rekabet avantajları ve gelişim fırsatları değerlendirilecek.

Çalışmanın ilk adımı olarak Ajans personeli ile ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve diğer bölgesel paydaşların katılımıyla İleri Düzey Değer Zinciri Analizi Eğitimi düzenlendi. Eğitimde değer zinciri analizi yaklaşımı ve uygulama yöntemleri ele alınırken, belirlenen sektör ve ürünlere ilişkin mevcut durum katılımcıların bilgi, deneyim ve saha gözlemleri doğrultusunda değerlendirildi. Eğitimde gerçekleştirilen değerlendirmeler, dört alanda yürütülecek analiz çalışmalarının kapsamının belirlenmesine ve ilgili paydaşlar arasında ortak bir yaklaşım geliştirilmesine katkı sağladı.

Sürecin ilerleyen aşamalarında, seçilen sektör ve ürünlerin değer zincirlerinde yer alan üreticiler, işletmeler ile anketler gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar, sahada yapılacak ziyaretler ve paydaş görüşmeleriyle desteklenecek. Elde edilen veriler doğrultusunda sektörlerin ve ürünlerin mevcut yapısı, aktörler arasındaki ilişkiler, pazar şartları, rekabetçilik düzeyi ve katma değer oluşturma potansiyeli ayrıntılı olarak analiz edilecek.

Analiz sürecinin sonunda makine imalat sanayi, et ve et ürünleri sektörleri ile Sivas balı ve Yozgat yeşil mercimeği için ayrı değer zinciri analizi raporları hazırlanacak. Raporlarda mevcut durum ve temel ihtiyaçların yanı sıra, her bir sektör ve ürünün rekabet gücünün artırılmasına, değer zincirindeki aktörler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ve üretimden pazarlamaya kadar uzanan süreçlerde daha fazla katma değer oluşturulmasına yönelik yükseltme planlarına yer verilecek.

ORAN tarafından yürütülen çalışmalarla, TR72 Bölgesi'nin sanayi ve tarım alanındaki potansiyelin ve üretilen katma değerin artırılması, bölgeye özgü üretim alanlarının güçlendirilmesi ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun müdahale araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Hazırlanacak raporların, ilerleyen dönemde yürütülecek program, proje ve iş birliği çalışmalarına yol göstermesi; bölgenin rekabetçilik ve katma değer oluşturma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
KayseriEkonomiYozgatSivasYerelSon Dakika

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