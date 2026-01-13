Orçev Melet Havzası İçin Topladığı 18 Bin İmzayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne Teslim Etti - Son Dakika
Orçev Melet Havzası İçin Topladığı 18 Bin İmzayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne Teslim Etti

13.01.2026 16:04  Güncelleme: 17:24
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) öncülüğünde, Melet Irmağı kıyısındaki eski çöp alanının yapılaşmaya açılmasına karşı yürütülen kampanya kapsamında toplanan 18 bin imza Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Saadet Partisi Altınordu İlçe Başkanı Ümit Akdeniz, "Melet Havzası’nın doğal ve yeşil kalması talebiyle hazırladığımız dilekçemizi 18 bin 877 imza eşliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne sunacağız. Bu imzalarla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak isteyenlerin emeklerinin ve taleplerinin görünür olmasını diliyoruz. Seçilmişleri bir kez daha bu yanlıştan dönmeye çağırıyor, Ordu’ya ihanet etmemeye davet ediyoruz" dedi.

"Ağaçlarıyla, börtü böceğiyle ve en önemlisi kuşlarıyla yeni bir yaşam, yeni bir güzellik oluşturan bu alan, ranta kurban edilip yapılaşmaya açılarak betonla bir kez daha katledilmek isteniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu kamu alanının, imar planının belediye hizmet alanı ve yeşil alanıyken, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan, içeriği kamuoyunca bilinmeyen bir protokol ile yapılaşmaya açılacağı basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu ve sonrasında imar planı değişikliği yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı adına Dini İhtisas Merkezi adı altında yapılaşmanın önünü açan ilk adım atıldı.

"Seçtiklerimizin hem yargıda hem de sandıkta hesap vereceklerini hatırlatmak isteriz"

Ordu Çevre Derneği olarak Ordu kentine, doğasına, sulak alanlarına ihanet projesinin başlangıcı olan imar planı değişikliğinin iptali için idare Mahkemesine dava açtık ve imar planı mahkemece iptal edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yine yasa tanımazlığı ile ÇED sürecini göz ardı ederek, projede ÇED sürecini atlayarak ihaleyi gerçekleştirmiştir. Melet Havzası yeşil kalsın, betonlaşmasın temalı imza kampanyamızı alanlarda ıslak imza, sanal ortamda dijital imza ile tepkileri kağıda döktük ve 18 bin 887 imzaya ulaştık. Seçtiklerimizin kamu zararı oluşturan iş ve işlemlerinin, bizi dışlayan, yasaklayan, taleplerimizi görmezden gelen, duymazdan gelen anlayışlarının hem yargıda hem de sandıkta hesap vereceklerini hatırlatmak isteriz. Bir kez daha, duymak istemeyenlere duyurmak, görmek istemeyen gözlere halkın büyüklüğünü göstermek için Melet Havzası doğal ve yeşil kalsın talepli dilekçemizi 18 bin 877 imza eşliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne vereceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmanın çabası içinde olanlarımızın emeklerinin, isteklerinin görünür ve duyulur olmasını diliyor, seçilmişleri bir kez daha bu yanlıştan dönmeleri için uyarıyor, Ordu'ya ihanet etmemeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

