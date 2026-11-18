HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Aybastı ve Korgan ilçelerindeki yaylalarda maden arama ve sondaj çalışmaları yapan Taşzemin Madencilik şirketine idari para cezası uygulandığı, şirketin Çevre Kanunu'nda belirtilen hususlara riayet etmesi konusunda da uyarıldığı bildirildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası ile Korgan ilçesindeki Turnalık ve çevre yaylalarda sürdürülen maden arama ve sondaj faaliyetleri, yöre halkının tepkisine neden oluyor. Kış koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren şirkete karşı bölge sakinleri, meraların, su kaynaklarının ve doğal yaşamın zarar görebileceği gerekçesiyle mücadele ediyor.

Taşyapı Grubu iştiraki Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yürütülen maden sondaj faaliyetlerine karşı vatandaşların yaptığı başvurular üzerine yetkililer harekete geçti.

Perşembe Yaylası sakinlerinden Müşerref Kutlu ve Ferudun Güney, 16 Ekim 2026 tarihinde Aybastı Kaymakamlığı'na dilekçe vererek Korgan ilçesi sınırlarındaki Çobantepe Obası ve çevresinde yürütülen maden faaliyetlerine ilişkin şikayetlerini iletti.

Kaymakamlık aracılığıyla Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gönderilen başvuru üzerine, 2 Kasım 2026 tarihinde Taşzemin şirketinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimin ardından şirkete 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı, Valiliğin başvuru sahiplerine gönderdiği resmi yazıyla bildirildi. Yazıda ayrıca şirketin bundan sonraki faaliyetlerinde Çevre Kanunu hükümlerine uyması konusunda uyarıldığı belirtildi.

CEZANIN MİKTARI VE GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Valiliğin yazısıyla şirkete idari para cezası uygulandığı kesinleşirken, yaptırımın hangi çevresel ihlal nedeniyle verildiği, ceza miktarı ve Çevre Kanunu'nun hangi maddesine dayandırıldığı açıklanmadı.

Bunun üzerine Perşembe Yaylası sakinleri, yaptırımın ayrıntılarının öğrenilmesi amacıyla yeni bir bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Yayla sakinleri ve çevre örgütleri, bilirkişi raporlarında ortaya konulan ekolojik riskleri ve kamu yararına ilişkin değerlendirmeleri gerekçe göstererek sondaj çalışmalarının durdurulmasını talep ediyor.