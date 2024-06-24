Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı ilçesinin bağlantı yolunu sıcak asfaltla buluşturuyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesi Uzundere-Zaferi Milli Mahallelerinin bağlantı yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.

Aybastı-Kabataş ilçelerinin mahalleleri ile 2 ilçenin yaylalarına da konforlu ulaşım imkanı sağlayan 12,5 kilometrelik bağlantı yolu, Ordu'yu Tokat'a bağlayacak en kısa yollardan birisi olarak da önem arz ediyor. Toplam 12,5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Aybastı'nın en uzak mahallesi olan Uzundere'yi merkeze bağladığı gibi Kabataş ve Aybastı ilçelerinin mahalleleri ile Tokat'ın Reşadiye ilçesine de ulaşım sağlıyor. Çalışmalar vatandaşların da yüzünü güldürürken, Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1 kilometrelik kısımda çalışmaları tamamladı.

Yıllardır özlemle bekledikleri asfalt hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen vatandaşlar, "Bu hizmetin gerçeğe dönüşüyor olması bizim için mutluluk verici. İlçemizin yanı sıra birçok ilçeye ulaşım sağlayan yolumuz bölgemiz için oldukça önem arz ediyor. Çalışmalar için Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, 12,5 kilometrelik yoldaki sıcak asfalt çalışmalarını yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. - ORDU