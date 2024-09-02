Ordu Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte Sosyal Market aracılığıyla öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor. Sosyal Market'ten faydalanan ailelerin çocukları için başlatılan proje kapsamında öğrencilere çeşitli kırtasiye ürünleri veriliyor.

02.09.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim sezonunun başlaması ile birlikte Sosyal Market aracılığıyla öğrencilere kırtasiye desteğine başladı.

Açıldığı günden bu yana dezavantajlı vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı Sosyal Market, öğrenim gören öğrencilere yeniden kapılarını açtı. Geçen eğitim ve öğretim sezonlarında öğrencilere kırtasiye desteği sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu sezonda da kırtasiye yardımına devam ediyor. Bu kapsamda öğrenciler için hazırlıkları tamamlanan kırtasiye ürünleri raflarda yerini aldı. Sosyal Market'ten aktif faydalanan ailelerin çocukları için başlatılan bu proje ile öğrenci ve veliler, çeşitli kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Emine Ela Karabulut, toplamda bin 400 hanede bulunan öğrencinin bu uygulamadan faydalanacağını söyledi. Daire Başkanı Karabulut, "2021 yılında açtığımız Sosyal Market'te her yıl olduğu gibi bu yılda kırtasiye desteği veriyoruz. Yaklaşık bin 400 hanede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kırtasiye desteğimizi açtık. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sosyal Market aracılığıyla sağlanan destek kapsamında öğrencilere çanta, beslenme çantası, abaküs, su matarası, kalem, silgi, defter, kalemlik, kalemtıraş, yapıştırıcı gibi temel ihtiyaçlar veriliyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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