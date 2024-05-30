Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ve kadın gruplarını tarihi ve turistik yerlerle buluşturuyor - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ve kadın gruplarını tarihi ve turistik yerlerle buluşturuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ve kadın gruplarını tarihi ve turistik yerlerle buluşturuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede eğitim gören öğrencileri Ordu'nun tarihi ve turistik güzellikleriyle buluşturuyor. Proje kapsamında ilçelerde bulunan kadın grupları ve STK'lar da kenti tanıma fırsatı buluyor.

30.05.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede eğitim gören öğrencileri Ordu'nun tarihi ve turistik güzellikleriyle buluşturuyor. Proje kapsamında ilçelerde bulunan kadın grupları ve STK'lar da kenti tanıma fırsatı buluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan 'ilimizi tanıyalım' projesi kapsamında Ordu'nun 19 ilçesinde bulunan öğrenciler ve kadın grupları belirli günlerde öğretmenleri ile birlikte ilçelerinden alınarak şehrin tarihi ve turistlik yerlerini yakından görme fırsatı yakalıyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen geziler doğrultusunda öğrenciler ve diğer kafileler, rehber eşliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Binası ve Sanat Galerisi, Taşbaşı Sanat Alanı, Rüsumat No: 4 Müzesi, Yason Burnu, Hoynat Adası, Marinaport, Fındık Müzesi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı, teleferik hizmeti ile Boztepe'yi ve ters evi gezme imkanı buluyor. Tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan kafileler, gezi programı ile eğlenceli bir gün geçiriyor.

Şuana kadar 110 okuldan 11 bin 280 öğrencinin ve bunların yanı sıra kadın grupları ve STK'ların yararlandığı geziler belirlen program dahilinde devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ve kadın gruplarını tarihi ve turistik yerlerle buluşturuyor - Son Dakika

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