Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Marketi\'ne hibe edilen oyuncaklar çocuklara ulaştırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Market'ine, hayırsever vatandaşlar tarafından hibe edilen oyuncaklar çocuklara ulaştırıldı.

Ordu'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile kurulan Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını giderme konusunda kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi markete sürekli olarak malzeme desteği sağlarken, firmalar ve hayırsever vatandaşlardan da destek geliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını ulaştırmak isteyen hayırseverler, bağışlarını Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Market hizmeti ile gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede bir dernek ve hayırsever vatandaşlar tarafından hibe edilen oyuncaklar market raflarında yerini aldı. Oyuncakları çocuklarla buluşturmak isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi aracılık yaparak, kırsal mahallelerde bulunan anasınıfı öğrencilerine dağıttı. Bir kısım oyuncak ise markette bırakılarak aileleri ile birlikte markete gelen çocuklara veriliyor.

"Markette 800'den fazla ürün var, veren el alan eli görmüyor"

Sosyal Market'te incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan bağışlarda veren elin alan elin görmediğini, markette her yaştan insana hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Güler, "Sosyal Marketimiz Türkiye'de online uygulaması olan tek hizmet. Burada ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Veren el alan eli görmüyor. Tüm ihtiyaçlarını adreslere teslim ediyoruz. Burada 800'den fazla ürünümüz var. Bu arada oyuncaklarımız da bulunuyor. Bu oyuncakları okullara dağıtıyoruz. Fırsat eşitliği olsun istedik, çocuklarımıza dağıtarak çocukluklarını en güzel şekilde yaşasın istedik. Bu anlamda 7'den 70'e bu hizmetleri ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Oyuncakları aldıktan sonra sevinçlerini paylaşan çocuklar kendilerine hediyeleri ulaştıranlara teşekkür ettiler. - ORDU