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Ordu'da 125 bin öğrenci karne aldı

ORDU - Ordu'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte 125 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Öğrenciler için son ders zili, 15 günlük yarıyıl tatili için çaldı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretime yarıyıl tatili arası vermek üzere bugün karnelerine kavuştu. 11 bin 500 öğretmenin görev yaptığı Ordu'da da 568 okulda 125 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Altınordu ilçesindeki Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, karne heyecanına ortak oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, karne dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, "Birinci dönemi mutlulukla, huzurla bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün Altınordu Durugöl İlkokulumuzda şehrimizin protokolü ile birlikte karnelerini dağıtmış olduk. Şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 568 okulda yaklaşık 125 bin öğrenci, 11 bin 500 öğretmenimizle birlikte eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Protokol üyeleri, karnelerini alan öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.