Ordu\'da 18 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

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Ordu'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 18 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün önderliğinde Sultan II. Beyazıd Vakfı'nın 528 yıllık vakıf geleneği yaşatılarak, vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği, Ordu'da 18 çocuk için sünnet organizasyonu gerçekleştirildi. Çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ulu Cami'de dualarla güne başlanılarak çocuklar ve aileleri ile nostaljik tramvay turu, Boztepe'ye teleferikle çıkış ve sonrasında Offroad Derneği'nin katılımıyla oluşan kortejle şehir turu yapıldı. Gerçekleşen etkinliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara ve Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk katıldı. - ORDU