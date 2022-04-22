Ordu'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Ordu'da 23 Nisan coşkusu

22.04.2022 15:50
Ordu'da 23 Nisan coşkusu

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim alan öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dahilinde etkinlikler düzenleniyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim alan öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dahilinde etkinlikler düzenleniyor.

Kırsal mahallelerde bulunan 9 köy okulunda gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarını çocuklar sevinçle karşılarken öğretmenler ve veliler de bayram coşkusunun köylere taşınmasından memnun olduklarını belirtiyor. Kutlamalar çerçevesinde okulları bayraklar ve balonlarla süsleyen Altınordu Belediyesi ekipleri, çocuklara hem Türk bayrağı hediye ederek hem de Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çeşitli hediyelerini ulaştırarak bayram sevinci yaşatıyor. Çocuklar için eğlenceli oyunların yer aldığı kutlamalarda çocuklar eğlenceli vakit de geçiriyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 23 Nisan tarihinin önemine değinerek, "Her 23 Nisan, ataların mirası çocuklarımızın şuuruyla hep taze kalan, umudu her daim yenileyen bir anlayışın ifadesidir. Bunun da ötesinde çocuklarımızın taptaze ve saf dilleriyle, ayrımsız bir şekilde dünyanın tüm milletlerine barış ve umut çağrısı yaparız her 23 Nisan'da. Çocuklarımızın mutlu bir şekilde yaşayacakları, hatta onların da çocuklarının müreffeh bir şekilde yaşayacakları şehri inşa etmekte kararlıyız. Buradan hareketle, umudumuzu her dem taze tutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum" dedi. - ORDU

Ordu'da 23 Nisan coşkusu
Ordu'da 23 Nisan coşkusu
Ordu'da 23 Nisan coşkusu

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Altınordu Belediyesi, Altınordu, 23 Nisan, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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