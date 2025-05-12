Ordu'da 48 Arıcıya Kovan Desteği - Son Dakika
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Ordu'da 48 Arıcıya Kovan Desteği

Ordu'da 48 arıcıya 2 bin 400 adet arılı kovan verildi; arıcılık sektörü destekleniyor.

12.05.2025 17:24
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Ordu'da 48 üreticiye 2 bin 400 adet arılı kovan desteği verildi

ORDU - Ordu'da arıcılık sektörünün gelişmesi ve yeni arıcıların sektöre kazandırılması amacıyla uygulanan proje kapsamında 48 arıcıya toplamda 2 bin 400 adet arılı kocan teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz projenin, arıcılık sektörünün gelişmesi ve büyümesi ile yeni arıcıların sektöre katılması noktasında önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Ordu'da 'Bolaman Havzası Projesi' kapsamında 48 üreticiye 50'şer adet olmak üzere toplamda 2 bin 400 arılı, polen ve propolis tuzaklı kovan desteği sağlandı. Fatsa ilçesinde düzenlenen program ile arıcılara kovanları teslim edildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bolaman Havzası Projesi'nin 12 ilçede Dünya Bankası destekli uygulandığını söyledi. Bu proje ile üreticilere farklı konularda destekler de verdiklerine değinen Yılmaz, "İlimiz için arıcılık da önemli bir sektör. Arıcılık sektöründe yine geçen yıllarda varroa ilacı dağıtmak sureti ile toplu ilaçlamaların yapılmasına bu proje vesile olmuştu. Yine bu yıl yaptığımız alt proje ile 48 arıcımıza polen ve propolis tuzaklı 50'şer adet olmak üzere 2 bin 400 arılı kovanı dağıtmış olacağız" dedi.

"Yeni arıcıların sektöre kazandırılması için önemli bir proje"

İl Müdürü Yılmaz, arıcılık sektörüne bundan sonraki süreçte destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Önemli bir proje, arıcılık sektörünün gelişmesi ve büyümesi adına önemli, yeni arıcıların sektöre katılması adına önemli bir çalışma. Üreticilerimiz bu konuda oldukça memnun, önümüzdeki süreçte bu projenin devam etmesini, ek bütçe oluşturularak, yeni arıcıların sektöre kazandırılmasını talep ediyorlar. Arıcılık sektörünü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Gerek Bolaman Havzası Projesi kaynaklarını kullanarak, gerek DOKAP, gerekse de bakanlığımızın kaynaklarını kullanmak sureti ile arıcılık sektörüne bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceğiz. Amacımız Ordu balının kalite ve verimini arttırmak sureti ile üreticilerimizin arıcılık sektöründen daha çok kazanmasını istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 48 Arıcıya Kovan Desteği - Son Dakika

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