Ordu\'da altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hatlarının yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin farklı noktalarında altyapı çalışmalarını sürdüren Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, ilçelerdeki altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmaya devam ediyor. Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Çobanlı Sokak'ta yürütülen çalışmalarla, uzun yıllar boyunca kendi imkanlarıyla fosseptik çukurları kullanmak zorunda kalan vatandaşların yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Toplamda 800 metrelik olan ve çalışmalar sonucu 250 metresi tamamlanan yeni kanalizasyon hattı sayesinde bölgedeki atık sular, modern ve sistemli bir şekilde arıtma tesisine bağlanacak.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasından bu yana geçen 6,5 yıllık süreçte, OSKİ tarafından Gülyalı ilçesinde toplam 5 bin 600 metre kanalizasyon hattının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu açıklandı. - ORDU