Ordu'da Amatör Balıkçılar Güneşli Havada İskelede

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Ordu'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen amatör balıkçılar, iskeleye gelerek balık tutmanın keyfini yaşadı.

Altınordu ilçesinde hafta sonu amatör balıkçılar, iskeleye akın etti. Akşam saatlerinde deniz kenarına gelen vatandaşlar, güneşli bir günde balık tutmanın keyfini yaşadı. İstavrit balığının bol olduğunu ve balığın durumuna göre günlük ortalama 2-3 kilo balık avlayabildiklerini belirten vatandaşlar, bu sayede güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler. Rıhtım bölgesinde amatör olarak balık avlayan vatandaşlar, "Daha çok hobi amaçlı balık tutuyoruz. Bu günlerde oltaya istavrit çok takılıyor, çinekop da oluyor. Denizden balık çıktıkça buradan ayrılmak istemiyoruz. Hava şartları uygun olduğu sürece bizler için de aktivite oluyor" dediler. - ORDU