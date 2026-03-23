Ordu\'da beton yol çalışmaları devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesi Karataş-Yassıtaş-Duayeri Mahallesi grup yolunu Bucaklı Mahallesi'ne bağlayan 1,3 kilometrelik güzergah beton yol konforuna kavuşturuluyor. Aynı zamanda Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu'nun servis güzergahı olarak kullanılan bağlantı yolu, yürütülen çalışmalarla uzun ömürlü ve modern bir görünüme kavuşuyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken, yolun tamamlanmasıyla hem mahalle sakinlerinin, hem de özel eğitim öğrencilerinin ulaşımda önemli bir konfor elde etmesi hedefleniyor.

Yassıtaş Mahalle Muhtarı İlhan Uslu, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde bulunan Yassıtaş Mahallesi Bucaklı bağlantı yolunun betonlama çalışmaları sürdürülüyor. Yolumuz açıldığı günden bu yana ilk kez kalıcı bir çözüme kavuşuyor. Özel eğitim okulu öğrencilerimizin servis araçlarının da kullandığı bu güzergahta yıllar içinde iyileştirmeler yapılsa da kalıcı bir çözüm olmamıştı. Beton yol çalışmasıyla ömürlük bir hizmet sunulmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, geride kalan 7 yılda Fatsa genelinde 43 kilometre uzunluğunda beton yol hizmetinin hayata geçirildiği belirtilerek, imarlı ve kırsal mahallelerde ulaşım yatırımlarının devam ettiği kaydedildi. - ORDU