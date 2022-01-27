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Ordu'da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı - Son Dakika

Ordu'da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı

27.01.2022 10:45
Ordu'da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı

Ordu'da, evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında bin 152 adet sahipli kedi ve köpeğe mikroçip takılarak kayıt altına alındı, 209 adet tehlikeli köpek ırkı ise kısırlaştırıldı.

Ordu'da, evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında bin 152 adet sahipli kedi ve köpeğe mikroçip takılarak kayıt altına alındı, 209 adet tehlikeli köpek ırkı ise kısırlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpelenerek, arılı kovanlar plakalandırılarak, tek tırnaklı hayvanlar kedi, köpek ve gelincikler ise mikroçip uygulanarak kayıt altına alınıyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kimliklendirme çalışmaları kapsamında il genelinde bin 152 adet sahipli kedi ve köpek türü hayvanın mikroçip takılarak kayıt altına alındığını belirterek, "İl ve ilçe müdürlüklerimiz, veteriner hekimleri ile serbest veteriner hekimler tarafından, ilimiz genelinde şimdiye kadar 60 adet kedi ve bin 92 adet köpek türü hayvana mikroçip takılmış ve PETVET veri tabanına kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Hayvanın hayatı boyunca sahibi olduğu mikroçip numarası ile hayvana ait aşı, hastalık, kullanılan ilaç gibi bilgilerin girişleri yapılacak ve böylelikle hayvanın tüm geçmişi tek ekran üzerinden görüntülenebilecektir. Bu işlem ile birlikte kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi, başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele edilerek, küçük dostlarımızın da yaşam kalitesini artırmak hedeflenmiştir" dedi.

Yılmaz, tehlike arz eden hayvanlar olarak tanımlanan pitbull terrier, Japanese tosa, dogo Argentino, fila Brasilerio, American staffordshire terrier ve American bully ırkı 209 adet köpek türü hayvanın ise kısırlaştırılarak kayıt altına alındığını sözlerine ekledi. - ORDU

Ordu'da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı

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Köpek, Tarım, Ordu, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da bin 152 kedi ve köpek kayıt altına alındı - Son Dakika
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