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Ordu'da bir kişi iple asılı halde ölü bulundu

ORDU - Ordu'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan bir kişi, evinde iple asılmış halde ölü bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen yakınları Uğur Y.'yi doğalgaz borusunda boynundan iple asılmış halde buldu, bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Uğur Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Uğur Y.'nin cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen adamın Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.