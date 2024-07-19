Ordu'da cami cemaatine aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Ordu'da cami cemaatine aşure dağıtıldı

Ordu\'da cami cemaatine aşure dağıtıldı

Ordu'da Muharrem ayı dolayısıyla İl Müftülüğü ve Altınordu İlçe Müftülüğü tarafından cuma namazı sonrası cemaate aşure ikramında bulunuldu. Altınordu ilçesindeki Hz. Hamza Camisi'nde düzenlenen programda Ordu Valisi Muammer Erol ve İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek yaklaşık bin 500 kişiye aşure dağıttı. İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, aşurenin bir acıyı ve beraber paylaşmayı ifade ettiğini belirtti.

19.07.2024 15:13
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Ordu'da Muharrem ayı dolayısıyla İl Müftülüğü ve Altınordu İlçe Müftülüğü tarafından cuma namazı sonrası cemaate aşure ikramında bulunuldu.

Altınordu ilçesindeki Hz. Hamza Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtım programı düzenlendi. Programda Ordu Valisi Muammer Erol ve İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek cemaate aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı dolaysıyla düzenlenen programda yaklaşık bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Bugün 13 Muharrem 1445, Hz. Hüseyin Efendimizin şehadetinin üzerinden 1385 yıl geçmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak bu hafta ülke genelinde farklı etkinlikler ile Hz. Hüseyin Efendimizi, Kerbela acısını paylaşmaya gayret ediyoruz. Şehitlerin serdarı Hz. Hamza'dan ismini almış Hz. Hamza Camii önünde Hz. Hüseyin Efendimizi anıyoruz. Hz. Hüseyin Efendimizi anlamaya ve onun gittiği yoldan gitmeye gayret ediyoruz. Bugün vaazımızın konusu da oydu. Bugün de camimizin avlusunda, cuma namazının ardından aşure dağıtılıyor. Aşure bir acıyı ve beraber paylaşmayı ifade ediyor. Hz. Nuh'un gemisinden itibaren bütün dinlerde ve dillerde bu tatlı geleneği vardır" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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