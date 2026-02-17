Ordu\'da camilerde Ramazan temizliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ramazan ayı öncesinde 19 ilçede camilerde temizlik çalışması yürütülüyor.

Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç mekanlarında detaylı temizlik yapılıyor. Halılar özenle süpürülüp temizlenirken, mihrap, minber, kürsü ve pencereler hijyenik hale getiriliyor. Avizeler ve aydınlatma ekipmanları ise tek tek siliniyor.

Camilerin içi kadar dış mekanlarında da çalışma yürüten ekipler, cami avluları ve çevresinde de basınçlı suyla yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Böylece hem ibadet alanları, hem de cami çevreleri Ramazan ayına yakışır bir görünüme kavuşturuluyor.

İlçelerde sürdürülen çalışmalarla camiler, Ramazan boyunca vatandaşlara temiz ve düzenli bir ortam sunacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, planlanan takvim doğrultusunda temizlik çalışmalarına devam edecek. - ORDU